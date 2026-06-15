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Регион
15 июня, 05:27

Запущенные на Крым украинские ракеты устроили «самоподрыв» на старте в Одессе

В Одессе сдетонировали запущенные на Крым ракеты

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

В Одесской области произошел инцидент во время попытки запуска снарядов в сторону Крыма. По данным мониторинговых каналов, боеприпасы сдетонировали прямо на стартовой позиции.

После схода изделий начался пожар. Очевидцы сообщают о задымлении в районе местного аэропорта.

На место происшествия экстренно выехали бригады медиков. В социальных сетях появилась информация о значительном количестве карет скорой помощи, направляющихся к объекту.

Параллельно с одесскими событиями стало известно о громких хлопках в столице Украины. В мегаполисе немедленно объявили воздушную тревогу.

Официальные ведомства пока не комментируют случившиеся инциденты. Подробности уточняются.

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Оксана Попова
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