Запущенные на Крым украинские ракеты устроили «самоподрыв» на старте в Одессе

В Одесской области произошел инцидент во время попытки запуска снарядов в сторону Крыма. По данным мониторинговых каналов, боеприпасы сдетонировали прямо на стартовой позиции.

После схода изделий начался пожар. Очевидцы сообщают о задымлении в районе местного аэропорта.

На место происшествия экстренно выехали бригады медиков. В социальных сетях появилась информация о значительном количестве карет скорой помощи, направляющихся к объекту.

Параллельно с одесскими событиями стало известно о громких хлопках в столице Украины. В мегаполисе немедленно объявили воздушную тревогу.

Официальные ведомства пока не комментируют случившиеся инциденты. Подробности уточняются.

Ранее Life.ru писал, что взрыв произошёл в Кривом Роге Днепропетровской области – родном городе Владимира Зеленского. Глава городского совета обороны Александр Вилкул сообщил о повреждении объекта инфраструктуры и начале ликвидации последствий.