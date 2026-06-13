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Регион
13 июня, 09:39

В родном городе Зеленского прогремел взрыв на объекте инфраструктуры

В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

На Украине повреждён очередной объект инфраструктуры. Взрыв произошёл в Кривом Роге Днепропетровской области. Информацию сообщил глава украинского городского совета обороны Александр Вилкул.

«Взрыв на объекте инфраструктуры. Приступили к ликвидации последствий», — указал чиновник в соцсети.

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Ранее в Херсоне вспыхнул сильный пожар после удара российской авиации. По данным журналистов, по городу прилетело около восьми КАБов. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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