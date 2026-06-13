В родном городе Зеленского прогремел взрыв на объекте инфраструктуры

«Взрыв на объекте инфраструктуры. Приступили к ликвидации последствий», — указал чиновник в соцсети.

Ранее в Херсоне вспыхнул сильный пожар после удара российской авиации. По данным журналистов, по городу прилетело около восьми КАБов. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало.