В родном городе Зеленского прогремел взрыв на объекте инфраструктуры
В Кривом Роге заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
На Украине повреждён очередной объект инфраструктуры. Взрыв произошёл в Кривом Роге Днепропетровской области. Информацию сообщил глава украинского городского совета обороны Александр Вилкул.
«Взрыв на объекте инфраструктуры. Приступили к ликвидации последствий», — указал чиновник в соцсети.
Ранее в Херсоне вспыхнул сильный пожар после удара российской авиации. По данным журналистов, по городу прилетело около восьми КАБов. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.