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Регион
13 июня, 07:08

В Херсоне бушует сильный пожар после прилёта 8 КАБов ВС РФ — мишень засекречена

Обложка © Telegram / УНИАН

Обложка © Telegram / УНИАН

В Херсоне вспыхнул сильный пожар после удара российской авиации. Об этом сообщает УНИАН.

По данным журналистов, по городу прилетело около восьми КАБов. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Какой объект стал целью удара чиновники и военные предпочитают скрывать.

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Ночью ВСУ пытались атаковать мосты в Херсонской области. ПВО сбила 25 дронов. Под ударом оказалось направление Чонгара — движение к пункту пропуска «Джанкой» перекрыто. Также атакован мост между Геническом и Арабатской стрелкой — после обследования движение запустили реверсивно.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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