ВС РФ начали масштабную атаку на Киев, в нескольких районах города пропал свет
Российские Вооружённые силы приступили к массированному удару по столице Украины. По данным телеграм-канала SHOT, мощные взрывы и вспышки над Киевом начались около 01:00. Вслед за этим в ряде районов города были зафиксированы перебои с электроснабжением.
Активнее всего, по предварительной информации, ВС РФ били по Оболонскому району. Там под удар попали складские помещения, местные жители сообщили о сильных пожарах на поражённых объектах.
Взрывы в Киеве. Видео © Telegram / SHOT
В атаке задействован широкий арсенал средств поражения. Помимо ударных беспилотников «Герань» применяются баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты. Характер ударов указывает на то, что целями являются прежде всего объекты военной и энергетической инфраструктуры. Украинские власти пока не дали официальных комментариев о масштабах разрушений.
Ранее Life.ru писал, что взрыв произошёл в Кривом Роге Днепропетровской области – родном городе Владимира Зеленского. Глава городского совета обороны Александр Вилкул сообщил о повреждении объекта инфраструктуры и начале ликвидации последствий.
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