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14 июня, 23:06

ВС РФ начали масштабную атаку на Киев, в нескольких районах города пропал свет

Российские Вооружённые силы приступили к массированному удару по столице Украины. По данным телеграм-канала SHOT, мощные взрывы и вспышки над Киевом начались около 01:00. Вслед за этим в ряде районов города были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Активнее всего, по предварительной информации, ВС РФ били по Оболонскому району. Там под удар попали складские помещения, местные жители сообщили о сильных пожарах на поражённых объектах.

Взрывы в Киеве. Видео © Telegram / SHOT

В атаке задействован широкий арсенал средств поражения. Помимо ударных беспилотников «Герань» применяются баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты. Характер ударов указывает на то, что целями являются прежде всего объекты военной и энергетической инфраструктуры. Украинские власти пока не дали официальных комментариев о масштабах разрушений.

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Ранее Life.ru писал, что взрыв произошёл в Кривом Роге Днепропетровской области – родном городе Владимира Зеленского. Глава городского совета обороны Александр Вилкул сообщил о повреждении объекта инфраструктуры и начале ликвидации последствий.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Юния Ларсон
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