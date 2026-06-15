ВС РФ поразили киевский завод «Буревестник»

Российская армия не стала закрывать глаза на теракты киевского режима и ударила по киевскому заводу «Буревестник». Там производят беспилотники большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский государственный завод «Буревестник», производящий БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ; ООО «Укр Армо Тех», осуществляющего сборку боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет различного типа», — говорится в сообщении.

Также под удар попали: завод «Укр Армо Тех», где собирают боевые части (боеприпасы) для дронов и ракет, «Киевский агрегатный завод» и Авиаремонтный завод № 410 гражданской авиации. Эти предприятия занимаются выпуском и ремонтом самолётов, космических аппаратов, авиационных двигателей и комплектующих для дронов.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины. Эта операция стала ответом на недавние действия Киева. В атаке участвовали высокоточные ракеты большой дальности — с кораблей, с земли и с воздуха — а также ударные беспилотники, которые точно отработали по заданным целям. Главными целями были предприятия оборонной промышленности.