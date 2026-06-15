ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 07:40

ВС РФ поразили киевский завод «Буревестник»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российская армия не стала закрывать глаза на теракты киевского режима и ударила по киевскому заводу «Буревестник». Там производят беспилотники большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Киевский государственный завод «Буревестник», производящий БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ; ООО «Укр Армо Тех», осуществляющего сборку боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет различного типа», — говорится в сообщении.

Также под удар попали: завод «Укр Армо Тех», где собирают боевые части (боеприпасы) для дронов и ракет, «Киевский агрегатный завод» и Авиаремонтный завод № 410 гражданской авиации. Эти предприятия занимаются выпуском и ремонтом самолётов, космических аппаратов, авиационных двигателей и комплектующих для дронов.

«Сказки» кончились: Наши бойцы отучили украинские дроны «Баба-яга» летать стаями
«Сказки» кончились: Наши бойцы отучили украинские дроны «Баба-яга» летать стаями

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины. Эта операция стала ответом на недавние действия Киева. В атаке участвовали высокоточные ракеты большой дальности — с кораблей, с земли и с воздуха — а также ударные беспилотники, которые точно отработали по заданным целям. Главными целями были предприятия оборонной промышленности.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar