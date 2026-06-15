Кино закончилось: Киностудия Довженко стала «фабрикой дронов» для ВСУ и поплатилась

Министерство обороны России отчиталось об успешном поражении важных промышленных объектов в Киеве. Основной целью ночного удара стали мощности, задействованные в работе военно-промышленного комплекса.

Среди пострадавших целей — АО «Киевский завод «Радар». Предприятие специализировалось на создании комплектующих для дальнобойных беспилотников, а также занималось ремонтом и разработкой радиолокационных систем военного назначения.

Ещё одной точкой стал цех по выпуску БПЛА, который располагался на территории известной киностудии имени А. П. Довженко. Согласно данным ведомства, там осуществлялась сборка, подготовка и тонкая настройка аппаратов средней и большой дальности.

В официальном сводке военного ведомства подчеркивается, что «поражены предприятия», деятельность которых напрямую связана с поддержкой боевых возможностей противника.

Уничтожение этих площадок наносит серьёзный ущерб логистическим и производственным цепочкам, обеспечивающим украинскую армию средствами воздушной разведки и атаки. Сейчас эксперты оценивают последствия попаданий для дальнейшего использования инфраструктуры противником.

Об ударе по объектам на Украине сообщалось ранее. Согласно данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», операция стала одной из самых интенсивных за последнее время. В налёте задействовали внушительный арсенал: по предварительным оценкам, использовалось около 480 ударных беспилотников, 28 крылатых ракет Х-101 и семь гиперзвуковых «Цирконов».