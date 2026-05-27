Фёдоров хочет остановить наступление ВС России «логистическим локдауном»
Украинский военнослужаший на позиции.
Украина намерена остановить наступление российских войск «логистическим локдауном». Об этом заявил министр обороны страны Михаил Фёдоров, его словам приводят местные СМИ.
«Главная задача, по словам министра, максимально усложнить россиянам логистику и лишить их возможности активно наступать», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что Москва и Киев в настоящий момент не ведут переговоров по урегулированию конфликта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По словам дипломата, Украине уже представили условия для его завершения.
