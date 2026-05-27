В ФСБ заявили о сохранении угрозы вторжения с территории Украины

Угроза вооружённого вторжения и провокаций со стороны ВСУ на государственной границе сохраняется. Об этом рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Вместе с тем угроза вооруженного вторжения и провокаций украинских вооружённых формирований на российско-украинской государственной границе сохраняется», — сказал Кулишов RG.ru.

По его словам, о такой опасности свидетельствует концентрация подразделений противника на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска освободили населённый пункт Верхняя Терса к северо-западу от города Гуляйполе в Запорожской области — контроль над селом установили подразделения группировки «Восток» после успешных наступательных действий.