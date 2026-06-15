Министерство обороны России сообщило о попадании зенитного боеприпаса американского комплекса Patriot в строения Киево-Печерской лавры. Согласно полученным данным, инцидент стал следствием некорректной работы системы противовоздушной обороны.

В ведомстве подчеркнули, что одной из ключевых причин сбоя могла стать передача Киеву боеприпасов с истёкшими сроками эксплуатации. Подобные поставки от западных партнёров создают серьёзные риски для гражданской инфраструктуры в зоне работы украинских систем.

Киево-Печерская лавра, основанная ещё в 1051 году, считается одним из важнейших религиозных центров. На территории монастыря расположены уникальные каменные храмы, крепостные башни и пещеры, где хранятся мощи святых.

Этот случай произошел на фоне продолжающегося вытеснения канонической Украинской православной церкви с территории обители. Ранее службы в главном соборе комплекса начали проводить представители ПЦУ.

Специалисты отмечают, что использование просроченного вооружения значительно снижает эффективность ПВО и увеличивает вероятность техногенных катастроф. Подобная ситуация лишь подтверждает риски, связанные с бесконтрольным насыщением региона устаревшими западными технологиями.

Тем временем российское оборонное ведомство выступило с официальным заявлением относительно целей специальной военной операции. В министерстве подчеркнули, что действия армии направлены исключительно на военные задачи.