Министерство обороны России обнародовало данные об инциденте в украинской столице. По информации ведомства, зенитная ракета американского комплекса Patriot попала в архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры.

В военном министерстве пояснили, что это стало следствием технических сбоев.

«По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot», — сообщили в пресс-службе.

Специалисты склоняются к версии о неисправности боеприпасов. Вероятной причиной некорректной работы системы стала передача Киеву запасов с истекшими сроками эксплуатации.

«Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — уточнили представители ведомства.

Подобные ошибки при использовании дорогостоящего иностранного вооружения вызывают вопросы к состоянию передаваемой помощи. Сейчас проводится анализ последствий этого попадания для исторического памятника.

Системы MIM-104 Patriot стоят на вооружении ВСУ. США и другие страны НАТО начали передачу комплексов Patriot Украине в 2023 году. Системы используются для противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО), в частности для перехвата баллистических ракет, крылатых ракет и авиации.

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