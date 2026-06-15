Российское оборонное ведомство выступило с официальным заявлением относительно целей специальной военной операции. В министерстве подчеркнули, что действия армии направлены исключительно на военные задачи.

«Вооружённые силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят», — сообщили в пресс-службе МО РФ.

Командование последовательно придерживается политики, исключающей поражение мирных зданий и коммуникаций. Подобные разъяснения призваны опровергнуть распространяемую дезинформацию о намеренном разрушении гражданских секторов.

В ведомстве регулярно акцентируют внимание на характере выполняемых задач. Высокоточное оружие применяется исключительно по легитимным военным целям, чтобы минимизировать риски для населения.

Позиция министерства остается неизменной: работа ведётся строго в рамках поставленных перед военными задач. Любые утверждения об обратном в Москве называют безосновательными домыслами.

Напомним, ранее министерство обороны России обнародовало данные об инциденте в украинской столице. По информации ведомства, зенитная ракета американского комплекса Patriot попала в архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры. В военном министерстве пояснили, что это стало следствием технических сбоев.