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15 июня, 07:35

Российские военные не бьют по гражданским объектам — заявление Минобороны РФ

Минобороны РФ: Российская армия не атакует гражданскую инфраструктуру Украины

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российское оборонное ведомство выступило с официальным заявлением относительно целей специальной военной операции. В министерстве подчеркнули, что действия армии направлены исключительно на военные задачи.

«Вооружённые силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят», — сообщили в пресс-службе МО РФ.

Командование последовательно придерживается политики, исключающей поражение мирных зданий и коммуникаций. Подобные разъяснения призваны опровергнуть распространяемую дезинформацию о намеренном разрушении гражданских секторов.

В ведомстве регулярно акцентируют внимание на характере выполняемых задач. Высокоточное оружие применяется исключительно по легитимным военным целям, чтобы минимизировать риски для населения.

Позиция министерства остается неизменной: работа ведётся строго в рамках поставленных перед военными задач. Любые утверждения об обратном в Москве называют безосновательными домыслами.

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Напомним, ранее министерство обороны России обнародовало данные об инциденте в украинской столице. По информации ведомства, зенитная ракета американского комплекса Patriot попала в архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры. В военном министерстве пояснили, что это стало следствием технических сбоев.

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Оксана Попова
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