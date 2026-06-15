Российские военные не бьют по гражданским объектам — заявление Минобороны РФ
Минобороны РФ: Российская армия не атакует гражданскую инфраструктуру Украины
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Российское оборонное ведомство выступило с официальным заявлением относительно целей специальной военной операции. В министерстве подчеркнули, что действия армии направлены исключительно на военные задачи.
«Вооружённые силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят», — сообщили в пресс-службе МО РФ.
Командование последовательно придерживается политики, исключающей поражение мирных зданий и коммуникаций. Подобные разъяснения призваны опровергнуть распространяемую дезинформацию о намеренном разрушении гражданских секторов.
В ведомстве регулярно акцентируют внимание на характере выполняемых задач. Высокоточное оружие применяется исключительно по легитимным военным целям, чтобы минимизировать риски для населения.
Позиция министерства остается неизменной: работа ведётся строго в рамках поставленных перед военными задач. Любые утверждения об обратном в Москве называют безосновательными домыслами.
Напомним, ранее министерство обороны России обнародовало данные об инциденте в украинской столице. По информации ведомства, зенитная ракета американского комплекса Patriot попала в архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры. В военном министерстве пояснили, что это стало следствием технических сбоев.
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