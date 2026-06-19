Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 11:34

Песков: Ситуация для Киева на фронте скоро станет катастрофической

Дмитрий Песков. Обложка © Life

Дмитрий Песков. Обложка © Life

Пресс-секретарь президента России в Дмитрий Песков в ходе брифинга оценил текущее положение киевского режима на фронте как отчаянное. По его словам, именно с этим связана атака украинских беспилотников на столицу.

«Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны», — заявил спикер Кремля. Он дал понять, что налёты дронов являются прямым следствием военных неудач ВСУ.

Песков назвал большой ошибкой попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
Песков назвал большой ошибкой попытки Европы говорить с Россией с позиции силы

Также Дмитрий Песков отметил высокую эффективность российских сил ПВО «несмотря ни на что», комментируя участившиеся попытки ВСУ атаковать территорию РФ. Он подтвердил, что дроновые атаки продолжаются, и заверил в принятии необходимых мер для ликвидации последствий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar