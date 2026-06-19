Пресс-секретарь президента России в Дмитрий Песков в ходе брифинга оценил текущее положение киевского режима на фронте как отчаянное. По его словам, именно с этим связана атака украинских беспилотников на столицу.

«Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны», — заявил спикер Кремля. Он дал понять, что налёты дронов являются прямым следствием военных неудач ВСУ.

Также Дмитрий Песков отметил высокую эффективность российских сил ПВО «несмотря ни на что», комментируя участившиеся попытки ВСУ атаковать территорию РФ. Он подтвердил, что дроновые атаки продолжаются, и заверил в принятии необходимых мер для ликвидации последствий.