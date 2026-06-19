Песков назвал большой ошибкой попытки Европы говорить с Россией с позиции силы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны сильно заблуждаются, считая возможным вести переговоры с Россией с позиции силы. По его словам, такая логика основана на неверной оценке реального положения дел и не отражает фактического баланса сил.

«У европейцев есть очень большое заблуждение: они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем. Но это факт», — уточнил Песков в беседе с журналистам.

Он добавил, что подобный подход не приведёт к результату и не будет способствовать достижению каких-либо договорённостей.

Ранее Владимир Зеленский на заседании Европейского совета заявил, что Украине потребуется дополнительный пакет помощи, чтобы пережить ещё одну зиму в случае продолжения конфликта. По его словам, речь идёт о поставках газа, дизельного топлива, энергетического оборудования и сотен ракет для систем противовоздушной обороны.