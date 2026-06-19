Зеленский просит ЕС срочно разблокировать €6 млрд на «зимний пакет» помощи Киеву

Владимир Зеленский на заседании Европейского совета заявил, что Украине потребуется дополнительный пакет помощи, чтобы пережить ещё одну зиму в случае продолжения конфликта. По его словам, речь идёт о поставках газа, дизельного топлива, энергетического оборудования и сотен ракет для систем противовоздушной обороны.

Для этих целей он призывает разблокировать средства European Peace Facility (Европейский фонд мира) в размере шести миллиардов евро. По его словам, эти деньги необходимо направить на укрепление обороны Украины, в том числе в зимний период 2026–2027 годов. Он подчеркнул, что средства должны быть использованы как можно быстрее.

«Это 6 миллиардов евро. Это значительная сумма, её нужно использовать на то, что действительно помогает защищать жизни… Пожалуйста, поддержите быстрое использование этих средств, чтобы ни одна жизнь не была потеряна из-за задержек», — заявил Зеленский.

По его словам, финансирование требуется для закупки боеприпасов для ПВО, дальнобойных снарядов и других вооружений, а также для защиты энергетической инфраструктуры страны. Зеленский также отметил, что в случае продолжения конфликта Украине понадобится так называемый «зимний пакет», включающий поставки газа, дизельного топлива и энергетического оборудования, а также дополнительные ракеты для систем ПВО.

«Речь идёт о поставках газа, дизельного топлива, энергетического оборудования, а также как минимум 300 ракет для систем ПВО», — сказал Зеленский и заверил, что хотел бы завершить конфликт до наступления зимы.

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