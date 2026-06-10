Польша призвала Украину отменить переименование подразделения ВСУ в честь УПА

Польша призвала Украину отменить переименование подразделения ВСУ в честь «Героев УПА». Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Киев допустил ошибку и теперь от украинской стороны в Варшаве ждут исправления ситуации.

«Это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку», — приводит его слова TVP Info.

Министр предложил ориентироваться на позицию премьер-министра Дональда Туска и подчеркнул, что Польша уже обозначила своё отношение к решению украинской стороны. Он также осудил «националистические выпады» в отношении украинцев в Польше, назвав это «возрождением призраков самых темных страниц польской истории».

«Надеюсь, что соотечественники не дадут себя обмануть», — добавил министр

Ранее Зеленский побывал в Киевской области на церемонии перезахоронения останков Андрея Мельника, одного из руководителей ОУН*. Вскоре после этого центр спецопераций «Север» ССО ВСУ получил почётное название «имени героев УПА»*. Это вызвало скандал в Польше, где эти формирования считают причастными к карательным акциям и массовой гибели поляков на Волыни.

Польский лидер Кароль Навроцкий теперь может инициировать вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Бывший премьер Лешек Миллер назвал решение украинской стороны «плевком в лицо» польскому народу, а экс-президент Влодзимеж Скалик охарактеризовал произошедшее как скандал, которому трудно найти аналог.

Напряжение между Варшавой и Киевом во многом связано с противоположной оценкой украинских националистов времён Второй мировой войны. Если на Украине их всё чаще вписывают в официальный героический ряд, то в Польше УПА* и связанные с ней фигуры остаются символом Волынской резни и убийств мирных поляков в 1943–1944 годах.

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