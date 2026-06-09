Туск призвал Зеленского проявить добрую волю и решить скандал с «героями УПА»*

Премьер Польши Дональд Туск потребовал, чтобы Владимир Зеленский лично продемонстрировал добрую волю и нашёл выход из кризиса, который сам же спровоцировал присвоением подразделению ВСУ имени героев УПА*. Заявление польского политика цитирует «Интерфакс-Украина».

«Честно говоря, я обратился больше к украинской стороне, чтобы она приняла необходимые инициативы и продемонстрировала как добрую волю, так и изобретательность, ведь именно решение президента Украины привело к этому кризису», — отметил Туск.

Именно решение Зеленского привело к этому дипломатическому скандалу. Теперь украинская сторона обязана взять на себя ответственность, проявить инициативу и изобретательность, чтобы решить ситуацию. Туск подчеркнул, что работает над этим по нескольким каналам, но пока все аргументы, которые он слышит от украинских властей, Варшаву категорически не устраивают. «Мяч», резюмировал он, полностью на стороне Киева, и именно там должны найти способ выхода из кризиса.

Напомним, героизация ОУН-УПА* вызвала в Польше бурю негодования: эти организации считают карателями, на совести которых десятки тысяч жизней поляков, уничтоженных во время Волынской резни. Накал страстей уже вылился в конкретные действия — президент Кароль Навроцкий намерен поднять вопрос о лишении Зеленского высшей государственной награды, ордена Белого орла. Скандал продолжает набирать обороты.

На фоне этого Туск заявил, что Польша не собирается блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, однако и особых поблажек Киеву ждать не стоит. Премьер подчеркнул, что поддержка Украины вовсе не означает автоматического предоставления преференций. Никакого льготного тарифа с польской стороны не будет.

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