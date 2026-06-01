Владимиру Зеленскому стоит позвонить польскому лидеру Каролю Навроцкому и принести извинения за свои решения, связанные с прославлением бандеровцев из ОУН-УПА*. Об этом эфире телеканала Polsat заявил Глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач.

Советник главы республики также потребовал от Зеленского объяснить причины возникшей напряжённости между странами. По мнению Пшидача, подобные шаги главаря киевского режима могут быть элементами внутриполитической игры перед выборами на Украине.

Напомним, на минувшей неделе Владимир Зеленский присутствовал на церемонии перезахоронения останков одного из руководителей ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Спустя некоторое время украинский лидер присвоил центру спецопераций «Север» Сил специальных операций ВСУ почётное наименование «имени героев УПА*».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.