1 июня, 12:23

«Пусть звонит и извиняется»: В Польше ждут, когда Зеленский раскается за героизацию ОУН-УПА*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимиру Зеленскому стоит позвонить польскому лидеру Каролю Навроцкому и принести извинения за свои решения, связанные с прославлением бандеровцев из ОУН-УПА*. Об этом эфире телеканала Polsat заявил Глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач.

Советник главы республики также потребовал от Зеленского объяснить причины возникшей напряжённости между странами. По мнению Пшидача, подобные шаги главаря киевского режима могут быть элементами внутриполитической игры перед выборами на Украине.

Напомним, на минувшей неделе Владимир Зеленский присутствовал на церемонии перезахоронения останков одного из руководителей ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Спустя некоторое время украинский лидер присвоил центру спецопераций «Север» Сил специальных операций ВСУ почётное наименование «имени героев УПА*».

Украинская политика по героизации ОУН-УПА* вызвала в Польше крайнее раздражение — для народа республики эти формирования остаются карателями, уничтожившими десятки тысяч поляков на Волыни. Кароль Навроцкий уже на 8 июня намерен вынести на обсуждение капитула вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла (высшая государственная награда республики), экс-премьер Лешек Миллер назвал действия комедианта в отставке «плевком в лицо» полякам, а бывший руководитель страны Влодзимеж Скалик считает поступок невиданным скандалом.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Юрий Лысенко
