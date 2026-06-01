ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 11:39

С ратуш в Польше срывают флаги Украины — Зеленский взбесил соседей одним указом

С ратуши польского Люблина исчез флаг Украины после приказа Зеленского по УПА*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KiyechkaSo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KiyechkaSo

Флаг Украины исчез со здания ратуши в польском Люблине после того, как киевский главарь Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Герои УПА»*. О «флагопаде» в республике объявила пресс-секретарь мэра города Юстына Гуждж.

«Вслед за другими польскими городами мы приняли решение о снятии украинского флага со здания ратуши Люблина. Прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит удар по исторической памяти нашего народа, ранит память польских жертв», — подчеркнула она.

Для поляков УПА* — это каратели, уничтожившие десятки тысяч их соотечественников на Волыни, поэтому любое прославление этих палачей вызывает в стране ярость на государственном уровне, и Навроцкий намерен уже 8 июня поднять перед капитулом вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Экс-премьер Лешек Миллер назвал шаг украинского лидера «плевком в лицо поляков», а бывший президент Лех Валенса отказался поддерживать Зеленского. Польский депутат Влодзимеж Скалик назвал действия Владимира Зеленского неслыханным скандалом.

Захарова предсказала судьбу деда Зеленского при победе пособников нацистов
Захарова предсказала судьбу деда Зеленского при победе пособников нацистов

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Польша
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar