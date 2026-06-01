Флаг Украины исчез со здания ратуши в польском Люблине после того, как киевский главарь Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Герои УПА»*. О «флагопаде» в республике объявила пресс-секретарь мэра города Юстына Гуждж.

«Вслед за другими польскими городами мы приняли решение о снятии украинского флага со здания ратуши Люблина. Прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит удар по исторической памяти нашего народа, ранит память польских жертв», — подчеркнула она.

Для поляков УПА* — это каратели, уничтожившие десятки тысяч их соотечественников на Волыни, поэтому любое прославление этих палачей вызывает в стране ярость на государственном уровне, и Навроцкий намерен уже 8 июня поднять перед капитулом вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Экс-премьер Лешек Миллер назвал шаг украинского лидера «плевком в лицо поляков», а бывший президент Лех Валенса отказался поддерживать Зеленского. Польский депутат Влодзимеж Скалик назвал действия Владимира Зеленского неслыханным скандалом.

