Владимир Зеленский умышленно нанёс оскорбление всей Польше, присвоив элитному подразделению ВСУ имя «героев УПА*». С таким заявлением выступил бывший премьер-министр республики Лешек Миллер в соцсети X.

«Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков — резни, которую УПА* устроила преднамеренно и с таким зверством, что даже немцам становилось тошно», — написал он.

Миллер напомнил, что расправы УПА* носили преднамеренный характер. Теперь же киевский режим чествует этих «мясников», убивавших беззащитных людей лишь за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.

Напомним, волна возмущения в Польше началась после того, как киевский режим решил назвать одну из воинских частей именем «героев УПА*». Президент Кароль Навроцкий тут же выступил с инициативой лишить Зеленского ордена Белого орла — самой почётной польской награды. Для поляков УПА* — это палачи, вырезавшие десятки тысяч их соотечественников на Волыни. Любое возвеличивание этих убийц вызывает там ярость на государственном уровне. Вопрос о лишении ордена Навроцкий намерен поставить перед капитулом уже 8 июня.

