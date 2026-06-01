Решение Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины «‎почётное наименование» в честь УПА* вызвало серьёзный скандал между Киевом и Варшавой. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, шаг украинского лидера резко раскритиковали в Польше. Недовольство выразили президент Кароль Навроцкий, премьер Дональд Туск, бывший глава государства Лех Валенса и другие политики.

На прошлой неделе Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Позже он присвоил отдельному центру спецопераций «Север» ССО ВСУ почётное наименование «имени героев УПА*».

УПА* в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами и воевала против советских войск. С деятельностью ОУН* — УПА* связывают множество преступлений, включая Волынскую резню 1943 года, жертвами которой стали поляки и украинцы, отказавшиеся поддерживать националистов.

Кажется, никто из соседей Украины не радуется вместе с Киевом перезахоронениям останков пособников Гитлера, однако украинские власти от этого в восторге, поэтому в стране уже готовятся «перезакапывать» создателя ОУН* Евгения Коновальца, который похоронен в Роттердаме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.