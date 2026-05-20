«‎Самоубийство Буданова*»: Названа цель «‎охоты» Киева за прахом националистов из ОУН**

Бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал планы перевезти на Украину прах первого главы Организации украинских националистов** Евгения Коновальца и второго главы ОУН** Андрея Мельника. По его мнению, такие шаги стали частью идеологии нынешних властей страны. В беседе с Life.ru он назвал такие шаги попыткой «восстановить историческую справедливость».

«Перезахоронение националистов — это же часть идеологии украинского режима. Они пытаются тем самым, как они считают, восстановить историческую справедливость. Хотя на самом деле все эти люди никогда не были гражданами Украины. Они все поляки по большому счёту. На тот момент, когда действовала их организация, в 1939 году присоединили только Западную Украину. В большей степени на тот момент, по крайней мере, они не позиционировали себя как советские люди или часть территории Советского Союза. Они вели свою подпольную борьбу против советской власти на стороне фашистов», — заявил Килинкаров.

Он отметил, что сейчас внутри Украины идёт жёсткая борьба за правонационалистическую нишу. На неё претендуют бывший президент страны Пётр Порошенко*, Владимир Зеленский, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, бывший главнокомандующий ВС Украины, а ныне посол Киева в Лондоне Валерий Залужный и многие другие. По мнению экс-нардепа, Буданов*, который занимается этим вопросом, придумал себе такую «историю» с перезахоронением, но это сыграет не в его пользу.

«Мне кажется, для Буданова* это политическое самоубийство», — подчеркнул Килинкаров.

Он также добавил, что украинское общество сейчас мало думает об этом. Часть Западной Украины, вероятно, воспримет инициативу позитивно, остальные — равнодушно. Но в условиях отсутствия демократии, по словам экс-нардепа, народ не имеет права высказать свою точку зрения.

