Некоторые высказывания Владимира Зеленского и украинских властей вызывают раздражение у премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

«Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы», — сказал он.

В разговоре с журналистами Туск подчеркнул, что ранее уже обращался к Зеленскому с призывом проявлять больше внимания к польским чувствам и взаимности в отношениях. Недостаток исторического контекста и эмпатии со стороны украинских властей также стал предметом критики со стороны главы польского правительства.

Переговоры с участием главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* в Польше, по словам Туска, не привели к желаемым результатам. Несмотря на возникшие разногласия, Варшава продолжает поддерживать Киев в конфликте с Россией, уточнил польский премьер.

Ранее Туск выступил с публичным обращением к руководству Украины и Польши, призвав к прямому диалогу на высшем уровне. Глава польского правительства отметил, что традиционные дипломатические каналы, по его оценке, не дали ожидаемого результата. В связи с этим он предложил президентам Владимиру Зеленскому и Каролю Навроцкому провести срочную и откровенную встречу для обсуждения накопившихся вопросов.

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