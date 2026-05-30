30 мая, 11:37

Туск призвал НАТО не игнорировать предупреждение Медведева о конце «спокойного сна»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны НАТО серьезно отнестись к словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что «спокойный сон» граждан ЕС подошёл к концу. Он напомнил о недавних инцидентах с дронами в Польше, Прибалтике и Румынии, комментируя заявление российского политика в соцсети Х.

«Вчера Медведев заявил, что спокойный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьёз», — написал польский премьер.

Ранее Медведев написал, что страны ЕС «в одностороннем порядке вступили в войну с Россией» и призвал европейцев «быть бдительными», намекая на ответственность за происходящее. Поводом для заявления стал инцидент с беспилотником, атаковавшим жилой дом на территории Румынии.

Наталья Демьянова
