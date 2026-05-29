Медведев отказал воюющей Европе в праве спать спокойно по ночам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о последствиях конфликта для жителей Евросоюза. Свою позицию он обозначил в публикации в мессенджере «Макс».

Поводом для заявления стал инцидент с беспилотником, атаковавшим жилой дом на территории Румынии. Политик подчеркнул, что население государств ЕС теперь находится в положении жителей воюющих стран. Рассчитывать на безмятежность им не стоит.

Особое внимание Медведев обратил на локации, где налажен выпуск дронов для киевского режима. Он дал понять, что такие объекты находятся под угрозой.

«И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований», — заявил политик.

Ранее Минобороны РФ опубликовало названия и адреса европейских предприятий, которые производят БПЛА для ударов по России. В списке оказались заводы в Праге. Также фигурируют предприятия в Испании (Мадрид), Италии (Венеция), Германии (Ханау). Ещё в перечне значатся площадки в Израиле (Хайфа и Ор-Йехуда) и Турции (Анкара и Ялова).