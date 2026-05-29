Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о попадании дрона в многоэтажку на румынской территории. Он заявил, что государства ЕС напрямую вовлечены в противостояние с Москвой. По его мнению, этот факт уже никем не оспаривается.

Комментируя сам инцидент, политик отметил, что принадлежность аппарата ещё предстоит установить. Однако, независимо от итогов расследования, европейским странам следует «заткнуться на эту тему».

Медведев предупредил, что подобные случаи будут повторяться в будущем. Поэтому жителям воюющих стран не стоит рассчитывать на спокойный сон, особенно в районах заводов по выпуску беспилотников для ВСУ.

«Завалите хлебало. Это пока цветочки!», — призвал он в мессенджере «Макс».

Зампред подчеркнул, что все «начальнички» этого союза прекрасно осведомлены о методах остановки боевых действий. Всем недовольным он посоветовал требовать ответа с собственных лидеров.

Напомним, в ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на жилой дом в городе Галац, пострадали два человека. Бухарест поспешил обвинить Россию. При этом румынские истребители F-16 НАТО не смогли перехватить малоразмерную цель, что вновь ставит под вопрос боеспособность альянса. Эксперты не исключают, что это результат работы украинской ПВО, сбивающей свои же аппараты, либо провокация Киева с целью втянуть НАТО в конфликт. Москва призывает не делать поспешных выводов и обратить внимание на бесконтрольные действия украинских националистов.