Генконсула России в Констанце объявили персоной нон грата
Генеральное консульство России в Констанце. Обложка © constanta.mid.ru
Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, заявил президент Румынии Никушор Дан. Такое решение лидер озвучил после заседания высшего совета национальной обороны.
Ранее Минобороны Румынии сообщило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, однако доказательств публично не представили. При этом, как сообщалось, румынские военные отслеживали дрон радиолокационными системами, но не перехватили его.
В России подобные обвинения называли безосновательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран не имеют доказательной базы.
