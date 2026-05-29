29 мая, 11:46

Генконсула России в Констанце объявили персоной нон грата

Генеральное консульство России в Констанце. Обложка © constanta.mid.ru

Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, заявил президент Румынии Никушор Дан. Такое решение лидер озвучил после заседания высшего совета национальной обороны.

При этом само консульство будет закрыто.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, однако доказательств публично не представили. При этом, как сообщалось, румынские военные отслеживали дрон радиолокационными системами, но не перехватили его.

В России подобные обвинения называли безосновательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран не имеют доказательной базы.

