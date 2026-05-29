Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан призвал новое правительство страны во главе с Петером Мадьяром ни на шаг не отступать от политики нейтралитета в украинском конфликте. Своё обращение он опубликовал в личном блоге после взрыва дрона в соседней Румынии.

«Мы призываем венгерское правительство придерживаться политики нейтралитета, установленной предыдущим правительством, и не делать ни шага в сторону провоенной Европы», — сказано в сообщении.

Он также выразил соболезнования пострадавшим. По его словам, этот случай лишь подтверждает прямую угрозу войны для всех соседних государств.

Напомним, что ранее беспилотник упал в румынском Галаце, пострадали два человека. Бухарест поспешил возложить ответственность за это на Москву. Однако румынские военные, отслеживавшие объект радиолокационными системами, не стали его перехватывать. Никаких доказательств причастности России к случившемуся официальные лица так и не привели. Тем не менее исполняющий обязанности премьера Илие Боложан уже анонсировал санкции против российских дипломатов, предложив соответствующий демарш на заседании Верховного совета обороны.