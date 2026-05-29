Румыния решила «наказать» РФ санкциями против дипломатов из-за дрона в Галаце

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан заявил в Кишинёве, что румынское Министерство иностранных дел на заседании Верховного совета обороны страны в Бухаресте предложит ввести санкции против российских дипломатов. Это решение связано с инцидентом в Галаце.

«Мы договорились этим утром с МИД о демарше, который будет предложен на заседании Верховного совета обороны страны <…> с тем, чтобы принять санкции по отношению к российским дипломатам в Бухаресте», — сказал Боложан журналистам.

Президент Румынии Никушор Дан провел в пятницу экстренное заседание Высшего совета обороны, куда входят высшее руководство страны и главы силовых ведомств. Повесткой дня стало обсуждение инцидента с падением беспилотника в Галаце. Напомним, ранее Румыния обвинила Россию в произошедшем с БПЛА.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о попадании дрона в крышу здания в городе Галац. В результате пострадали два человека.