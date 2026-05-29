МИД Румынии вызвал посла России после падения дрона в Галаце

Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу объявила о вызове посла РФ в Бухаресте Владимира Липова. Поводом стал инцидент с БПЛА, упавшим на жилую постройку в городе Галац.

Ранее оборонное ведомство страны сообщило о попадании дрона в крышу здания. В результате пострадали два человека.

Румынские военные отслеживали объект радиолокационными системами, однако не стали его перехватывать. Официальные лица возложили ответственность за случившееся на Россию, не приведя при этом никаких подтверждений.

Цойу заявила журналистам, что Бухарест готов принять дипломатические шаги. «Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьёзное нарушение международного права и своего воздушного пространства. Посол России был вызван в МИД», — сказала глава ведомства.

Стоит отметить, что в европейском небе и раньше замечали беспилотники с украинской стороны. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров указывал, что запуски шли именно с территории Украины. В Молдавии также находили фрагменты дронов, однако местные службы так и не установили их принадлежность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал подобные обвинения в нарушении границ. Он называл такие утверждения пустыми и безосновательными.