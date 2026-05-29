Неопознанный дрон нашли в Румынии в 70 км от границы с Украиной

На севере Румынии обнаружили неопознанный беспилотник примерно в 70 километрах от границы с Украиной. Дрон нашли в сельскохозяйственных угодьях уезда Марамуреш. По словам мэра коммуны, аппарат оказался довольно крупным.

«Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию», — заявил чиновник в комментарии Europa FM.

По предварительным данным полиции, взрывных устройств на борту дрона не было — аппарат оснащён только видеокамерой, что характерно для разведывательных БПЛА.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение дрона, маршрут его полёта и цель появления в регионе.