29 мая, 08:39

Неопознанный дрон нашли в Румынии в 70 км от границы с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

На севере Румынии обнаружили неопознанный беспилотник примерно в 70 километрах от границы с Украиной. Дрон нашли в сельскохозяйственных угодьях уезда Марамуреш. По словам мэра коммуны, аппарат оказался довольно крупным.

«Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию», — заявил чиновник в комментарии Europa FM.

По предварительным данным полиции, взрывных устройств на борту дрона не было — аппарат оснащён только видеокамерой, что характерно для разведывательных БПЛА.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение дрона, маршрут его полёта и цель появления в регионе.

Генсек НАТО Рютте связался с властями Румынии из-за упавшего дрона

А ранее сегодня на востоке Румынии, в городе Галац, беспилотнник врезался в жилой дом. В результате удара прогремел взрыв и начался пожар, пострадало два человека. После инцидента президент Румынии Никушор Дан принял решение экстренно созвать Высший совет национальной обороны.

Александра Вишнякова
