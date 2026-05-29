Президент Румынии Никушор Дан созвал Совбез из-за падения дрона в Галаце

Из-за инцидента с беспилотником, рухнувшим в Галаце, президент Румынии Никушор Дан принял решение экстренно созвать Высший совет национальной обороны. О своём решении глава государства написал на странице в соцсети.

Дан назвал произошедшее самым серьёзным инцидентом. По его словам, начато всестороннее расследование обстоятельств падения летательного аппарата. Для извлечения фрагментов и точного определения типа вооружения с траекторией полёта была заказана техническая экспертиза.

Он добавил, что армия страны выполняла всё в точности согласно инструкциям, которые прописаны для таких случаев. Военнослужащим был отдан однозначный приказ: ликвидировать дрон, но лишь тогда, когда подобные действия перестанут угрожать мирным жителям и не приведут к разрушениям на земле.

Кроме того, по словам Дана, румынская сторона уже проинформировала Евросоюз и Североатлантический альянс о произошедшем инциденте и вдобавок готовит обращение в Совет Безопасности ООН. Глава государства также дал указание Министерству иностранных дел в срочном порядке сформировать список конкретных шагов.

По словам политика, Бухарест официально попросил партнёров по блоку развернуть на румынской земле дополнительные средства борьбы с дронами, чтобы усилить защиту страны и восточную границу альянса.

Напомним, ранее стало известно, что на востоке Румынии в городе Галац беспилотник врезался в жилой дом. В момент удара произошёл взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар, из-за которого пострадали два человека. Спасатели ликвидировали возгорание. Было эвакуировано около 70 жильцов.