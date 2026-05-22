Специальная военная операция
22 мая, 08:14

«Нет сомнений, что он ваш»: Афины требуют от Киева объяснений по поводу дрона в Ионическом море

Глава Минобороны Греции потребовал извинений от Украины за дрон со взрывчаткой

У берегов греческого острова Лефкада в Ионическом море обнаружен украинский безэкипажный катер, начиненный взрывчаткой. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Министр обороны Греции Никос Дендиас на пресс-конференции в Афинах заявил, что обследование катера не оставило сомнений: «Нет никаких сомнений в том, что это украинский морской беспилотник, мы знаем его тип и место, где его изготовили».

По словам Дендиаса, дрон был реально опасен. Он потребовал от Украины принести официальные извинения и предоставить гарантии, что подобное больше не повторится.

Как объяснил министр, греческие военные получили информацию о подозрительном объекте от местных рыбаков. На место немедленно вылетел вертолёт, и спецназ ВМС Греции обезвредил аппарат.

Напомним, ранее Греция в неофициальном порядке сообщила Украине об обнаружении в пещере близ острова Лефкада украинского надводного морского дрона. Между Афинами и Киевом состоялся неформальный диалог, в ходе которого они обменялись информацией. Пресс-секретарь кабмина Греции пообещал, что власти примут меры после публикации доклада.

Дарья Денисова
