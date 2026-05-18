Греция неофициально уведомила Киев об обнаружении морского дрона со взрывчаткой

Греция в неофициальном порядке сообщила Украине об обнаружении в пещере близ острова Лефкада украинского надводного морского дрона. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина Греции Павлос Маринакис.

В ходе брифинга его попросили подтвердить, что Генштаб национальной обороны Греции 15 мая направил в канцелярию председателя правительства доклад об украинском беспилотнике, а также публикации в местных СМИ, согласно которым не исключалась возможность присутствия операторов этих безэкипажных катеров на территории Греции. Также был задан вопрос о том, планирует ли кабмин страны направить демарш украинской стороне.

«Доклад пока не опубликован. Когда у меня будет больше информации, я смогу ответить вам. Был неофициальный разговор между двумя министрами иностранных дел, греческим и украинским, был неофициальный обмен информацией, и когда доклад будет опубликован, тогда мы предпримем необходимые шаги», — заявил Маринакис.

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас 12 мая в Брюсселе подтвердил, что обнаруженный аппарат принадлежит Украине. Он подчеркнул, что присутствие этого надводного аппарата, морского беспилотника, влияет на безопасность судоходства, назвав это крайне серьёзной проблемой. Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис добавил, что после завершения расследования и получения технических характеристик правительство предпримет необходимые шаги, чтобы не допустить превращения Средиземного моря в театр военных действий.