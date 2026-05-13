Владимир Зеленский всегда был врагом для Греции, поэтому его нельзя рассматривать как союзника и уж тем более верить его словам. Об этом заявил лидер правой парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос, которого цитирует издание Politico.

«Зеленский никогда не был другом Греции, он всегда был её врагом», — подчеркнул Велопулос, комментируя найденный у греческих берегов дрон ВСУ.

Как утверждает газета, сейчас в Греции набирают силу голоса оппозиции. Недовольные чиновники уверены, что страна вообще не защищена от возможных атак со стороны моря, о чём говорит найденный у греческих берегов беспилотник ВСУ. Власти увлеклись поддержкой Украины и Владимира Зеленского, забыв о собственной безопасности, резюмирует автор публикации.

Напомним, ранее в Греции начали расследование из-за начинённого взрывчаткой неопознанного дрона. По предварительной версии, устройство оказалось возле Лефкады после потери управления и отклонения от курса. Дрон нёс на себе около 100 кг взрывчатых веществ. Глава Минобороны Греции уже признал найденный аппарат украинским.