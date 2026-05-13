13 мая, 08:05

Здрасьте, приплыли: Беспилотник ВСУ у берегов Греции сорвал маску с Зеленского

Politico: В Греции назвали Зеленского врагом из-за дрона ВСУ в Ионическом море

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский всегда был врагом для Греции, поэтому его нельзя рассматривать как союзника и уж тем более верить его словам. Об этом заявил лидер правой парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос, которого цитирует издание Politico.

«Зеленский никогда не был другом Греции, он всегда был её врагом», — подчеркнул Велопулос, комментируя найденный у греческих берегов дрон ВСУ.

Как утверждает газета, сейчас в Греции набирают силу голоса оппозиции. Недовольные чиновники уверены, что страна вообще не защищена от возможных атак со стороны моря, о чём говорит найденный у греческих берегов беспилотник ВСУ. Власти увлеклись поддержкой Украины и Владимира Зеленского, забыв о собственной безопасности, резюмирует автор публикации.

Неопознанный дрон вновь нашли в Польше у границы с Украиной

Напомним, ранее в Греции начали расследование из-за начинённого взрывчаткой неопознанного дрона. По предварительной версии, устройство оказалось возле Лефкады после потери управления и отклонения от курса. Дрон нёс на себе около 100 кг взрывчатых веществ. Глава Минобороны Греции уже признал найденный аппарат украинским.

Татьяна Миссуми
