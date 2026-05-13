Неопознанный дрон вновь нашли в Польше у границы с Украиной
В Польше обнаружили беспилотник прямо вблизи украинской границы. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Военной жандармерии Дариуш Роскош. По его словам, принадлежность дрона пока не определена.
«Отдел Военной жандармерии в Жешуве под надзором районного прокурора Жешува выясняет подробности обнаружения дрона в лесу вблизи населённого пункта Бахув Подкарпатского», — подчеркнул Роскош.
Предположительно, аппарат сделан посредством применения 3D-принтера. Польские специалисты уже изучают объект. По их словам, угрозы взрыва на данный момент нет.
В марте 2026 года в Польше уже находили обломки неизвестного летательного аппарата. Место ЧП находится недалеко от границы с Украиной — во Влодавском районе Люблинского воеводства.
