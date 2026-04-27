27 апреля, 09:39

В Совбезе заявили, что украинские дроны летят через небо Польши и Прибалтики

В Совбезе РФ заявили о пролёте украинских БПЛА через Польшу

Польша и страны Балтии не препятствуют пролёту украинских ударных беспилотников через своё воздушное пространство. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на международной конференции в МГИМО, посвящённой вопросам коллективной безопасности и информационно-аналитического партнёрства ОДКБ.

«Ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши, разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны», — сказал Шевцов.

По его словам, речь идёт об атаках на объекты логистической инфраструктуры, связанной с поставками энергоносителей. Представитель Совбеза РФ фактически обвинил страны НАТО в том, что они не мешают перемещению украинских ударных БПЛА.

Заявление прозвучало на фоне участившихся сообщений об атаках беспилотников на российские регионы и инфраструктурные объекты. В Москве такие действия Киева рассматривают как угрозу не только для России, но и для международной логистики.

Марина Фещенко
