27 апреля, 09:38

МИД РФ вызвал на ковёр посла ФРГ из-за лидера «независимой Ичкерии»*

МИД РФ заявил протест послу ФРГ из-за встречи депутата Кизеветтера с Закаевым**

Самовольно провозгласивший себя лидером «независимой Чеченской Республики Ичкерия»* Ахмед Закаев**. Обложка © Пресс-служба Ахмеда Закаева**

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Германии в РФ Александеру Ламбсдорфу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с главой запрещённой террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»* Ахмедом Закаевым**. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве при содействии режима [Владимира] Зеленского встречей депутата Бундестага <...> Родериха Кизеветтера с руководителем запрещённой в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»* Ахмедом Закаевым**, который находится в международном розыске»,сообщили на Смоленской площади.

Немецкий посол покинул здание МИД РФ без единого комментария
Напомним, в начале апреля Шейх-Мансуровский районный суд Грозного признал иностранную структуру «Чеченская Республика Ичкерия»* (вместе с её 29 филиалами в 14 европейских странах) террористической организацией. Сегодня Ламбсдорффа вызывали в Министерство иностранных дел РФ, однако причины вызова не разглашались.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юрий Лысенко
