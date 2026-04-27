Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Германии в РФ Александеру Ламбсдорфу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с главой запрещённой террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»* Ахмедом Закаевым**. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве при содействии режима [Владимира] Зеленского встречей депутата Бундестага <...> Родериха Кизеветтера с руководителем запрещённой в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»* Ахмедом Закаевым**, который находится в международном розыске», — сообщили на Смоленской площади.

