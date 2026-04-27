МИД РФ вызвал на ковёр посла ФРГ из-за лидера «независимой Ичкерии»*
Самовольно провозгласивший себя лидером «независимой Чеченской Республики Ичкерия»* Ахмед Закаев**. Обложка © Пресс-служба Ахмеда Закаева**
Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Германии в РФ Александеру Ламбсдорфу из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с главой запрещённой террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»* Ахмедом Закаевым**. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипведомства.
«Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве при содействии режима [Владимира] Зеленского встречей депутата Бундестага <...> Родериха Кизеветтера с руководителем запрещённой в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»* Ахмедом Закаевым**, который находится в международном розыске», — сообщили на Смоленской площади.
Напомним, в начале апреля Шейх-Мансуровский районный суд Грозного признал иностранную структуру «Чеченская Республика Ичкерия»* (вместе с её 29 филиалами в 14 европейских странах) террористической организацией. Сегодня Ламбсдорффа вызывали в Министерство иностранных дел РФ, однако причины вызова не разглашались.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.