Немецкий посол покинул здание МИД РФ без единого комментария
Немецкий посол в Москве Александр Ламбсдорфф вышел из здания МИД России на Смоленский площади, не дав ни единого комментария. Вопросы журналистов он проигнорировал.
Ранее Ламбсдорффа вызывали в Министерство иностранных дел РФ, однако причины вызова не разглашались.
Ранее, 20 апреля, стало известно, что МИД Германии пригласил на беседу российского посла в Берлине Сергея Нечаева. Поводом стало обнародование Минобороны России информации об адресах европейских компаний, связанных с производством дронов для Киева. В Берлине расценили эти действия как «прямую угрозу».
