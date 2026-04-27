Посол Германии прибыл в МИД России
Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф прибыл в МИД России, ранее его вызвали на Смоленскую площадь. Об этои пишет ТАСС.
Причины вызова дипломата пока не раскрываются.
А 20 апреля стало известно, что МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева после того, как Минобороны России обнародовало адреса производителей дронов для Киева, расположенных в Европе. Берлин счёл это «прямой угрозой».
