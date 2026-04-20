МИД ФРГ вызвал посла РФ после публикации адресов производителей дронов

МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева после того, как Минобороны России обнародовало адреса производителей дронов для Киева, расположенных в Европе. Берлин назвал это «прямой угрозой».

«Прямые угрозы России в адрес целей в Германии — попытка ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплочённость», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Напомним, на территории Европы работают украинские заводы, выпускающие беспилотники для ударов по России. Минобороны РФ обнародовало их названия и адреса. В списке стран, где расположены эти предприятия, — Великобритания, Германия, Польша, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Дания, Литва, Турция, Израиль.