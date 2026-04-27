В МИД РФ оценили селфи посла Украины под столом во время покушения на Трампа
Facebook (Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ольга Стефанишина
В МИД России с иронией отреагировали на фото украинского посла в США Ольги Стефанишиной, сделанное во время стрельбы на приёме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям Родион Мирошник.
«Украинский посол в США Стефанишина уютно разместилась под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру. Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина — под столом! Видимо, опыт — большое дело!», — написал он.
Ольга Стефанишина выложила фотографию прямо во время инцидента, из-за чего её начали критиковать в соцсетях. Она сидела под столом, прячась от преступника, хотя все остальные спокойно сидели вокруг на стульях.
Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтон произошла стрельба. По данным источников, огонь открыл 31-летний учитель Коул Томас Аллен. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал его как «одинокого волка» и «больного человека». Нападавшего оперативно задержали. Он заявил, что его целью были представители администрации Белого дома, однако никто из них не пострадал. Прокуратура назвала одной из вероятных целей самого Трампа.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.