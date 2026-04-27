В МИД РФ оценили селфи посла Украины под столом во время покушения на Трампа

В МИД России с иронией отреагировали на фото украинского посла в США Ольги Стефанишиной, сделанное во время стрельбы на приёме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям Родион Мирошник.

«Украинский посол в США Стефанишина уютно разместилась под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру. Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина — под столом! Видимо, опыт — большое дело!», — написал он.