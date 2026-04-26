Стрелявшему на мероприятии с Трампом грозит обвинение в покушении на президента

Подозреваемого в стрельбе на приёме с участием президента США Дональда Трампа могут обвинить в покушении на главу государства. Об этом заявил и.о. генпрокурора США Тодд Бланш в интервью CNN.

«Конечно. Эти обвинения работают так, что зависят от понимания мотива и подготовки, что он хотел сделать. Это требует от нас изучения доказательств и проведения расследования», — сказал Бланш.

Напомним, вечером 25 апреля в Вашингтоне вооружённый мужчина открыл огонь в холле отеля Washington Hilton с участием Трампа. Президент опубликовал фото задержанного в соцсетях. Трамп назвал злоумышленника «очень больным человеком» и поблагодарил силовиков за быстрые и смелые действия.