Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 14:17

Стрелявшему на мероприятии с Трампом грозит обвинение в покушении на президента

Стрелявший на приёме Трампа. Обложка © X / ChinarvSublett

Подозреваемого в стрельбе на приёме с участием президента США Дональда Трампа могут обвинить в покушении на главу государства. Об этом заявил и.о. генпрокурора США Тодд Бланш в интервью CNN.

«Конечно. Эти обвинения работают так, что зависят от понимания мотива и подготовки, что он хотел сделать. Это требует от нас изучения доказательств и проведения расследования», сказал Бланш.

Напомним, вечером 25 апреля в Вашингтоне вооружённый мужчина открыл огонь в холле отеля Washington Hilton с участием Трампа. Президент опубликовал фото задержанного в соцсетях. Трамп назвал злоумышленника «очень больным человеком» и поблагодарил силовиков за быстрые и смелые действия.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar