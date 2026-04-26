

26 апреля, 14:06

Минюст США попросил время для выяснения мотива стрелявшего на приёме Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Chernorubashkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Chernorubashkin

Для выяснения мотива мужчины, устроившего стрельбу в Вашингтоне на приёме с участием президента Дональда Трампа, потребуется как минимум несколько дней. Об этом заявил и.о. главы Минюста США Тодд Бланш в интервью NBC News.

По предварительным данным, его целями могли быть сотрудники администрации президента США и, вероятно, сам Дональд Трамп.

«Мы всё ещё выясняем мотив, это обязательно займет по меньшей мере пару дней. Мы полагаем, что его целями были сотрудники администрации, однако, повторюсь, эти сведения предварительные», — отметил Бланш.

Маск заявил, что стрелки готовы сами умереть ради убийства Трампа
Маск заявил, что стрелки готовы сами умереть ради убийства Трампа

Напомним, инцидент случился 25 апреля. Неизвестный открыл стрельбу неподалёку от места проведения мероприятия. Жертв и пострадавших среди гостей ужина нет — ранения получил только сам стрелок. Его целью, что удивительно, был не президент США, а сотрудники его администрации.

Владимир Озеров
