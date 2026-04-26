Минюст США попросил время для выяснения мотива стрелявшего на приёме Трампа

Для выяснения мотива мужчины, устроившего стрельбу в Вашингтоне на приёме с участием президента Дональда Трампа, потребуется как минимум несколько дней. Об этом заявил и.о. главы Минюста США Тодд Бланш в интервью NBC News.

По предварительным данным, его целями могли быть сотрудники администрации президента США и, вероятно, сам Дональд Трамп.

«Мы всё ещё выясняем мотив, это обязательно займет по меньшей мере пару дней. Мы полагаем, что его целями были сотрудники администрации, однако, повторюсь, эти сведения предварительные», — отметил Бланш.