Маск заявил, что стрелки готовы сами умереть ради убийства Трампа

Американский миллиардер Илон Маск высказался об инциденте со стрельбой, произошедшем в одном из отелей, где проходил традиционный ужин президента Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома. Свою реакцию основатель SpaceX и Tesla опубликовал в соцсети X.

«Они готовы умереть, лишь бы убить демократически избранного президента», — написал Маск, отвечая на один из постов, осуждающих нападение.

Бизнесмен не уточнил, имел ли он в виду конкретную группу лиц или общую тенденцию.