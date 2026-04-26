Маск заявил, что стрелки готовы сами умереть ради убийства Трампа
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский миллиардер Илон Маск высказался об инциденте со стрельбой, произошедшем в одном из отелей, где проходил традиционный ужин президента Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома. Свою реакцию основатель SpaceX и Tesla опубликовал в соцсети X.
«Они готовы умереть, лишь бы убить демократически избранного президента», — написал Маск, отвечая на один из постов, осуждающих нападение.
Бизнесмен не уточнил, имел ли он в виду конкретную группу лиц или общую тенденцию.
Напомним, инцидент произошёл 25 апреля. Неизвестный открыл огонь недалеко от места проведения мероприятия. Жертв и пострадавших среди участников ужина нет — ранения получил только нападавший. Целью был, что удивительно, не президент США, а чиновники его администрации.
