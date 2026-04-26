Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 13:13

Маск заявил, что стрелки готовы сами умереть ради убийства Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск высказался об инциденте со стрельбой, произошедшем в одном из отелей, где проходил традиционный ужин президента Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома. Свою реакцию основатель SpaceX и Tesla опубликовал в соцсети X.

«Они готовы умереть, лишь бы убить демократически избранного президента», — написал Маск, отвечая на один из постов, осуждающих нападение.

Бизнесмен не уточнил, имел ли он в виду конкретную группу лиц или общую тенденцию.

Появилось видео стрельбы во время мероприятия с Трампом в Вашингтоне
Появилось видео стрельбы во время мероприятия с Трампом в Вашингтоне

Напомним, инцидент произошёл 25 апреля. Неизвестный открыл огонь недалеко от места проведения мероприятия. Жертв и пострадавших среди участников ужина нет — ранения получил только нападавший. Целью был, что удивительно, не президент США, а чиновники его администрации.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Илон Маск
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar