26 апреля, 13:01

Жажда самопиара: Выходка посла Украины во время стрельбы у Трампа поразила Запад

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ольга Стефанишина

Поведение посла Украины Ольги Стефанишиной в США во время стрельбы на ужине с участием президента Дональда Трампа возмутило ирландского журналиста Чея Боуза. В соцсети Х он раскритиковал её за селфи прямо в момент стрельбы на ужине с корреспондентами президентского пула.

«Украинские жулики никогда не упустят возможность самопиара», — отметил Боуз.

Стефанишина у себя в соцсетях опубликовала целый пост о покушении, приложив к нему фотографии «до» и «после». Едва услышал выстрелы, посол первым делом полезла под стол, а затем сразу выхватила телефон, чтобы наделать фотографий. Украинцы в комментариях тоже посмеялись над этой попыткой самопиара.

Посла Украины высмеяли за «героическое» фото на полу во время стрельбы на ужине с Трампом

Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в столице США раздались выстрелы. 31-летний преподаватель Коул Томас Аллан, которого Трамп впоследствии охарактеризовал как «одинокого волка» и «больного человека», открыл огонь во время приёма с участием американского лидера. Злоумышленника задержали сразу. Он признался, что его мишенью были представители администрации Белого дома. Однако никто из них в итоге не пострадал, а в интернете поползли слухи, что весь этот инцидент сфабрикован.

Владимир Озеров
