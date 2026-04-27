Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 09:21

В Белом доме прошло экстренное совещание после очередного покушения на Трампа

CNN: В Белом доме обсудили новые меры безопасности после покушения на Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Американская администрация совместно с Секретной службой США уже провела экстренные консультации по усилению безопасности на публичных мероприятиях с участием первых лиц. Поводом стала недавняя стрельба, вскрывшая серьёзные уязвимости в системе охраны. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Один из ключевых вопросов, который подняли на совещании, касался одновременного присутствия высших руководителей государства в одном месте. В день инцидента в помещении находились и президент, и вице-президент, что, по мнению экспертов, создало излишний риск.

По данным телеканала, изначально вице-президент США Джей Ди Вэнс не планировал участвовать в том приёме, однако изменил свои планы незадолго до начала мероприятия. Теперь в ведомстве обсуждают, стоит ли ограничивать число высокопоставленных чиновников на подобных событиях, чтобы минимизировать потенциальные риски.

В Европе призвали Зеленского остерегаться после стрельбы на приёме с Трампом

Напомним, инцидент произошёл накануне на приёме Ассоциации журналистов Белого дома: 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен попытался прорваться через зону досмотра, но сотрудники Секретной службы нейтрализовали его. Никто из гостей и первых лиц не пострадал. Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп раскритиковал отель, назвав его «не очень безопасным», и заявил, что Белому дому необходим собственный бальный зал, чтобы приёмы проходили под надёжной охраной.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar