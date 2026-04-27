Инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома заставил экспертов задуматься не только о безопасности американского президента. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала провёл неожиданную параллель, которая вряд ли понравится Владимиру Зеленскому.

По словам Христофору, Дональд Трамп выразил мнение, что злоумышленники обычно выбирают влиятельных людей – как когда-то Авраама Линкольна. Но сам журналист считает иначе. Он уверен, что жертвами становятся не столько обладатели власти, сколько те, кем глубоко недовольны.

«Скорее тех, кем недовольны, поэтому Зеленскому нужно быть осторожнее, учитывая отношение к властям на Украине», – заявил Христофору.

Эксперт также обратил внимание на тревожный факт: у подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне обнаружили большое количество оружия. Для США это стало шоком. А что тогда говорить о ситуации на Украине, где, по словам журналиста, нелегального оружия в разы больше?

«А теперь представьте, сколько нелегального оружия в ходу на Украине», – подытожил кипрский журналист, оставляя зрителям возможность самим додумать, какие риски это создаёт для киевского руководства.

Ранее Life.ru писал, что на Украине заявили о подготовке «тихого переворота» против Зеленского. Политолог Руслан Бортник сообщил, что оппоненты главы киевского режима готовятся начать с замены спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. По его данным, на его место прочат Давида Арахамию. Затем последует смена премьер-министра Юлии Свириденко. Эта схема, по словам эксперта, нужна для ограничения полномочий Зеленского и формирования новой коалиции, которая сможет конкурировать с ним за власть.