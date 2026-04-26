Дональд Трамп остался недоволен уровнем безопасности отеля, где произошла стрельба во время приёма Ассоциации журналистов Белого дома. На пресс-конференции после инцидента президент США заявил, что здание Washington Hilton «не очень безопасное».

По его мнению, произошедшее лишь подтверждает необходимость построить в Белом доме собственный бальный зал, который будет соответствовать всем требованиям защиты первых лиц.

Журналист Newsweek Леонардо Фельдман отметил в соцсети X, что гостей проверяли только на входе в зал приёмов, в то время как снаружи здания не было металлодетекторов.