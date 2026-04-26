Бронежилет спас агента: Трамп раскрыл детали стрельбы в Вашингтоне

Стрелявший на приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме имел при себе несколько единиц оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после инцидента.

«Человек атаковал пункт безопасности с несколькими единицами вооружения. Он был схвачен храбрыми представителями Секретной службы США, они действовали очень быстро», – сказал американский лидер.

Трамп также сообщил, что один из сотрудников Секретной службы получил огнестрельное ранение. Однако бронежилет спас его от серьёзных травм.

«В одного из офицеров стреляли. Его спасло то, что на нём был очень хороший бронежилет. В него выстрелили из очень мощного оружия с очень близкого расстояния, но бронежилет сработал. Я говорил с этим сотрудником, он чувствует себя отлично», – указал хозяин Белого дома.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп уже сообщал о задержании стрелявшего на приёме для журналистов в отеле Washington Hilton. Политик высоко оценил действия Секретной службы, назвав их «фантастическими». Он также сообщил, что стрелявший под стражей, а мероприятие, вероятно, придётся провести заново.