Североатлантический альянс официально считает Россию главной угрозой для своей безопасности. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Безусловно, Россия – [угроза] номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений. Кроме того», — сказал адмирал. Также альянс видит угрозу в террористических группах, активность которых может вырасти.

По словам Драгоне, «российская военная машина» будет только наращивать обороты, поэтому НАТО намерено активно развивать собственные силы, чтобы иметь возможность противостоять якобы потенциальной агрессии.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что НАТО может вступить в открытый конфликт с Россией, когда утихнет напряжение на Ближнем Востоке. По его словам, неспособность Киева победить подтолкнула Европу к подготовке войны, а Америка и Европа создают видимость разногласий, чтобы напускать «пыли в глаза». Он подчеркнул, что это подготовка к открытой конфронтации.